Jude Bellingham protagoniza pelea con jugadores de Argentina

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Varios jugadores intervinieron durante la riña para evitar la pelea entre Bellingham y la selección argentina.

Jude Bellingham agredió a Valentín Barco en la celebración argentina post-partido de semifinales. El hecho quedó evidenciado por medio de videos que se han viralizado en redes sociales.

Luego que Argentina remontara 2-1 contra Inglaterra, Jude Bellingham, que permanecía sólo sobre la cancha y tras unos segundos, golpea a Barco en la nuca, quien inmediatamente se voltea y lo empuja.

Entre los jugadores se inició una riña, mientras que Nico Paz se interpuso y trató de impedir que ambos futbolistas se fueran a los golpes. La acción provocó una reacción inmediata de varios integrantes de la selección sudamericana, quienes acudieron a defender a su compañero.

Por varios segundos se mantuvieron entre insultos y empujones hasta que fueron separados.

Segundos antes del conflicto, se nota visiblemente molesto al jugador del Real Madrid.

Mira el video: