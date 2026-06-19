Juego de alta tensión: Escocia y Marruecos lucharán por el liderato

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Este viernes a las 4:00 p. m., Escocia y Marruecos medirán fuerzas en la Copa Mundial FIFA 2026, un partido que podría agitar al Grupo C, en el que también militan Brasil y Haití.

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Los escoceses llegan tras la victoria por la mínima ante los caribeños, que los dejó como líderes. En su primer juego mostraron una defensa sólida, aunque un poco de timidez con el balón en ofensiva.

Escocia recibió 21 faltas en su debut contra Haití. (Foto: AFP)

Por su lado, Marruecos tuvo un partido apretado contra el Brasil de Carlo Ancelotti. Aunque no eran los favoritos, supieron manejar el medio campo, ordenaron su última línea, y en ataque, pese a que no sumaron muchos goles, mostraron valentía al encarar al cuadro sudamericano sin reservas.

Con los ojos puestos en el próximo duelo, ambas escuadras han aceitado sus piezas, esperando dar un buen espectáculo. Para los africanos, sumar de a tres significaría saltar a la cima del grupo, a espera de lo que pueda hacer Brasil ante Haití, mientras que para los europeos representaría mantener el liderato y sellar su clasificación.

Marruecos sumó 431 pases completados en la primera jornada de la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

Entre ambas selecciones, únicamente existe un registro previo. Ocurrió en Francia 1998, cuando los africanos se quedaron con una categórica victoria 3-0 sobre los europeos.

Este partido genera altas expectativas, sobre todo en la búsqueda de un boleto a siguiente ronda. Ambos equipos tienen aspiraciones de continuar en la pelea, aunque no pierden de vista a Brasil, que quiere hacer historia.

Steve Clarke pretende sellar la clasificación de su selección a dieciseisavos. (Foto: AFP)

Así jugarían

Escocia: 1 Gunn, 2 Hickey, 5 Hanley, 13 Hendry, 3 Robertson, 17 Gannon-Doak, 19 Ferguson, 11 Christie, 7 McGinn, 4 McTominay y 10 Adams. DT: Steve Clarke.

Marruecos: 1 Bounou, 2 Hakimi, 18 Riad, 14 Diop, 3 Mazraoui, 24 El Aynaoui, 6 Bouaddi, 15 El Mourabet, 10 Díaz, 9 Rahimi y 11 Saibari. DT: Mohamen Ouahbi.

El electrizante juego entre Escocia y Marruecos, en el Estadio de Boston, podrá verse por Tigo Sports, Fox y Canal 11.