Así localizaron el cuerpo de Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026

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Las autoridades sudafricanas abrieron una investigación para determinar cómo murió el futbolista.

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El fallecimiento del futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, ha generado conmoción en el ámbito deportivo internacional luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo en una vivienda del barrio Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La Policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras las causas del deceso continúan sin ser determinadas.

De acuerdo con información difundida por la BBC, agentes policiales localizaron el cuerpo de un hombre de 25 años en una residencia del mencionado sector de Ciudad del Cabo.

Posteriormente, se confirmó que se trataba del centrocampista de la selección sudafricana y del Mamelodi Sundowns FC, Jayden Adams.

Las autoridades indicaron que las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación y no han proporcionado más detalles sobre el caso.

South African player and Memelodi Sundowns Jayden Adams has reportedly died by local media but the cause of his death has not been explained.



Jayden Adams in his last interview with the media still looked cheerful and there was no sign of sadness. pic.twitter.com/xjoX5J8Djo — Football Fans Stuff (@officialffsnews) July 11, 2026

Ante la noticia, el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, hizo un llamado a la prudencia y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

"La causa del fallecimiento de Jayden aún no ha sido confirmada, y deseo hacer un llamado a los miembros de los medios de comunicación y al público para que ejerzan moderación y compasión, y se abstengan de especular, mientras su familia y Mamelodi Sundowns reciben el espacio y la privacidad que necesitan en este momento increíblemente difícil", expresó el funcionario.

La muerte del futbolista había sido confirmada previamente por su representante y su tutor legal, quienes informaron la noticia a medios internacionales.

Desde entonces, clubes, compañeros de profesión y organizaciones deportivas han expresado sus condolencias a la familia del jugador, así como al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC —equipo donde inició su carrera profesional— y a la selección nacional de Sudáfrica.

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Adams era considerado una de las principales promesas del fútbol sudafricano.

Se desempeñaba como centrocampista y recientemente representó a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde participó en la histórica campaña que permitió a la selección avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo.

El mediocampista se incorporó al Mamelodi Sundowns en 2025, tras consolidarse como una de las figuras del Stellenbosch FC, club del que fue el primer futbolista surgido de su academia en firmar un contrato profesional.

Su evolución deportiva también lo llevó a convertirse en un habitual convocado de la selección sudafricana, conocida como Bafana Bafana.