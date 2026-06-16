Jugador de Cabo Verde afirma que su selección lo reclutó por LinkedIn

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El defensor de Cabo Verde, Roberto Lopes colaboró con su selección en conseguir el empate 0 a 0 contra España, este lunes en el Mundial 2026, luego de que fuera reclutado por medio de LinkedIn.

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La selección de Cabo Verde ha sido tendencia en las redes sociales luego de que consiguiera un histórico empate ante España en la primera jornada del grupo H, en el Mundial de la FIFA 2026.

Esta selección africana dio la sorpresa en su debut en la Copa del Mundo, pero entre sus filas tiene a un jugador que hace unos días dio también unas sorpresivas declaraciones.

En una entrevista en mayo a Footballers Unfiltered, el defensor Roberto Lopes indicó que recibió en 2019 un mensaje en portugués a través de LinkedIn. "No hablaba portugués y usaba LinkedIn solo para temas de la universidad. Cuando vi aquel mensaje pensé que era falso, que era spam", dijo.

El emisor era un reclutador de la federación caboverdiana, interesado en sumarlo a la selección. Lopes ignoró la solicitud, pero días después recibió otro mensaje, esta vez en inglés, y decidió responder.

"Me volvieron a escribir días después, en inglés, y ahí me di cuenta de que era algo serio. Respondí y a partir de ahí empezó todo. Es una locura pensarlo ahora", expresó el defensor.

Roberto Lopes disputó junto a su selección debutante, su primer partido en una Copa del Mundo de la FIFA. (Foto: Getty Images)

En selecciones juveniles de Irlanda

Lopes, de 33 años y actual jugador del Shamrock Rovers FC de Irlanda, se ha convertido en símbolo de esta generación. Su historia ilustra a la perfección la nueva realidad del fútbol caboverdiano.

Este defensor nació en Dublín, hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa, y jugó en selecciones juveniles de Irlanda antes de recibir el inesperado mensaje que cambiaría su destino.

Llegó a trabajar dos años como asesor hipotecario en un banco y ahora suma 39 partidos internacionales con su selección.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Cabo Verde ha cometido SOLO UNA falta en su partido contra España, la cifra MÁS BAJA registrada por una selección en un partido de la Copa del Mundo desde 1966 (primera Copa del Mundo televisada al completo). Los precedentes:



Costa Rica - 3 faltas… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026

*Con información de Infobae