Vozinha, portero de Cabo Verde, se hace viral tras juego contra España

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El portero y capitán Josimar Dias, más conocido como Vozinha, se convirtió en uno de los protagonistas del mundial tras el partido de Cabo Verde y España.

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El guardameta pasó de tener 56 mil seguidores en su cuenta de Instagram más de 2 millones y contando por su papel en el juego que quedó en un empate. Además ganó el Premio al Hombre del Partido FIFA.

Casimiro, un famoso periodista brasileño de "Cazé TV", notó la cifra de seguidores del jugador en plena narración del partido y aprovechó para pedir a la audiencia que siguiera a sus espectadores que siguieran la cuenta de Vozinha.

Tras esto el arquero alcanzó el millón de seguidores en tan solo una hora y poco a poco ha ido superando la cifra.

Al igual que Tim Payne, el deportista ganó el cariño del público, esta vez, en una petición televisiva.

"Esperé toda mi vida por este momento", dijo en una transmisión.

Vozihna

Tiene 40 años, de origen caboverdiano juega de guardameta en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal.

Comenzó jugando en el Batuque en el año 2007 donde permaneció 4 temporadas. En 2011 pasó a jugar en el Mindelense y luego fichó por Progresso do Sambizanga de Angola.

En la temporada del 2016 pasa a jugar con el equipo portugués del Gil Vicente y en 2017 por el AEL Limassol de Chipre.

“ESPERÉ Y SOÑÉ TODA MI VIDA POR ESTE MOMENTO”.



Vozinha, entre lágrimas y con la voz entrecortada, ufff. ❤️ pic.twitter.com/IZtIWp0gbl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2026

OFFICIAL: Vozinha wins FIFA Man of the Match Award for Spain-Cape Verde. pic.twitter.com/tIGNhmXXMn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026