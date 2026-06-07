Jugadores que defienden una bandera diferente a su lugar de nacimiento en el Mundial

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Con el aumento de selecciones clasificadas a la fase final de la Copa del Mundo, el número de jugadores que defenderá los colores de una selección diferente a la de su país de nacimiento aumentó considerablemente con respecto al pasado.

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Son 1,248 jugadores los que están convocados para ser opción de disputar algún minuto (26 por equipo), de los cuales 289 han nacido en un territorio diferente del que defienden deportivamente en la actualidad. Es decir, el 23.2 %, un aumento de casi ocho por ciento con respecto a Catar, que tuvo el 16.5 % (137 de 832).

Son un total de 40 de las 48 selecciones clasificadas las que tienen al menos un futbolista no nacido en el país dentro de su convocatoria. (Foto: RR. SS.)

Uno de los casos más destacados es el de Erling Haaland, que a pesar de haber nacido en Leeds, Inglaterra, cuando su papá jugaba en la Premier, decidió jugar para Noruega, en donde vivió desde que tenía cuatro años.

Argentina tiene un caso similar con Giuliano Simeone, hijo del "Cholo", que nació en Italia cuando su padre jugaba en la Lazio, pero que también se mudó de chico a Argentina, por lo que optó por esta selección. En la Albiceleste, también se suma Nico Paz, quien nació en España, pero juega para los sudamericanos.

Entre los grandes candidatos, además de los dos de Argentina, otras selecciones que cuentan con jugadores no nacidos en ese país en su convocatoria son Francia (3), Uruguay (2), Portugal (2), Alemania (1), España (1), Países Bajos (1) e Inglaterra (1), en un listado que lideran Curazao (25), RD Congo (20) y Marruecos (19).