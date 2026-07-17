Los futbolistas más destacados en lo que va de la Copa del Mundo 2026

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Con la gran final del Mundial a la vuelta de la esquina, el portal de estadísticas deportivas Sofascore reveló los líderes numéricos en lo que va del certamen, los cuales confirman qué futbolistas han marcado la pauta en cada zona de juego.

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El apartado de goleadores presenta una de las batallas más electrizantes de la historia. El astro de la Albiceleste, Lionel Messi, comparte la cima con el atacante francés Kylian Mbappé, ambos con ocho tantos y con un partido más por jugar.

El noruego Erling Haaland (7) les sigue de cerca, aunque ya sin posibilidades de incrementar su registro, mientras que los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane completan el podio con seis cada uno.

El astro Argentino, a sus 39 años, sigue dominando las fases ofensivas del futbol en la máxima cita. (Foto: Sofascore)

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En cuanto a la generación de juego, las asistencias tienen sello galo, pues Michael Olise comanda este rubro con cinco pases de gol. Por detrás de él se ubican el brasileño Bruno Guimaraes, el marroquí Brahim Díaz, el noruego Martin Odegaard y, nuevamente, el argentino Lionel Messi, todos con cuatro.

En otros aspectos ofensivos, Messi vuelve a acaparar los reflectores. El rosarino es el líder en pases clave (26), en ocasiones creadas (8) y en regates completos (25). Asimismo, es el jugador con mejor nota de rendimiento de todo el Mundial con un promedio de 9.03, seguido por Mbappé con un sólido 8.00.

Esta es la lista ampliada de los líderes en el ámbito defensivo en lo que va del Mundial. (Foto: Sofascore)

En el arco, la resistencia ha tenido un héroe inesperado: el paraguayo Orlando Gill comanda la tabla de atajadas con 23 intervenciones. El guardameta sudamericano supera por poco al curazaleño Eloy Room y al suizo Gregor Kobel, quienes registran 20 salvadas cada uno.

Unai Simón, de España, es el guardameta menos vencido con solo un tanto encajado en 7 duelos, aunque no aparece en la lista de atajadores porque, gracias al orden de su defensa, casi no recibe disparos al arco.

Elliot Anderson (8) es el jugador con más quites de balón. (Foto: AFP)

El plano defensivo se reparte entre varios nombres. En acciones defensivas y despejes manda el suizo Nico Elvedi con 62 y 48 intervenciones, respectivamente. El francés Dayot Upamecano destaca con 13 intercepciones, empatado con el español Aymeric Laporte.

Por último, el helvético Granit Xhaka lidera en recuperaciones con 44 balones recobrados, mientras que el inglés Elliot Anderson comanda los quites con 17 acciones exitosas.