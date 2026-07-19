“Que los jugadores se sientan orgullosos”, expresó Tuchel

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel admitió este sábado que la medalla de bronce ganada frente a Francia en el Mundial 2026, fue un logro histórico para los Tres Leones después de 60 años de sequía.

"Es la primera medalla desde 1966 y en otro país, además. Espero que los jugadores se sientan orgullosos" señaló el alemán, quien aseguró que la meta era llegar a la final y ganar la Copa.

Los ingleses sumaron 118 remates, 52 entre los tres palos. Del total, 88 tiros fueron dentro del área, 27 remates de cabeza y 40 tiros de esquina. (Foto: AFP)

Tuchel destacó el camino de sus dirigidos, los kilómetros recorridos y lo demostrado frente a diferentes rivales con los que midieron la vara.

Según el entrenador, la experiencia del centrocampista Jordan Henderson ayudó al grupo para cambiar la perspectiva del juego por el tercer lugar, mismo partido que disputó Inglaterra en Rusia 2018.

"Jordan nos cambió la perspectiva, porque él estuvo en este mismo partido hace ocho años. Nos ayudó a cambiar de mentalidad y a gestionar los sentimientos encontrados que se pueden tener en un partido así. Dijo que era muy importante, muy emotivo, y nos puso en la mentalidad correcta", reveló.

Los Tres Leones promediaron 50% de posesión del balón. (Foto: AFP)

Tuchel elogió a Bukayo Saka y afirmó que es un "jugador clave" y que está "muy contento por él" debido a su rendimiento en la Copa Mundial y los tres goles marcados contra Francia.

Respecto al técnico rival, Thomas Tuchel afirmó que "para Didier, lo único que puedo decir es que es un caballero y un ganador. Qué personalidad, qué gran seleccionador. Nunca conocí a una persona tan humilde y amable".

Francia recorrió 879396.52 metros durante su paso por la Copa Mundial 2026, mientras que Inglaterra registró 918867.71 metros. (Foto: AFP)

Finalizó la conferencia destacando los goles anotados la tarde del sábado. Se mostró sorprendido y satisfecho. "La medalla que nos ganamos, nos la merecemos. Nos la ganamos", concluyó.

*Con información de agencias.