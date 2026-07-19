Saka, entre el bronce y el sabor a derrota ante Argentina

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Bukayo Saka celebró este sábado que Inglaterra obtuviese la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de imponerse a Francia 4-6 en Miami. Sin embargo, en medio del festejo, recordó el sabor amargo de la derrota contra Argentina en la semifinal.

"No creo que nada pueda aliviar el dolor que sentimos la otra noche. Esa derrota realmente duele, seré honesto. Pero sí, lo de hoy consistía simplemente en ser profesionales, terminar con fuerza", dijo el anotador de tres goles frente a los Tres Leones.

Bukayo Saka registró 13 remates, 7 entre los tres palos. Del total, 11 tiros fueron desde dentro del área. (Foto: AFP)

Inglaterra usará la medalla obtenida como inspiración para los siguientes retos, en los que se perfila la Eurocopa 2028.

Para los dirigidos por Thomas Tuchel, la victoria ante Francia significó su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

Saka registró 101 pases con una precisión del 80%. Contabilizó 23 centros, 11 intentos de ruptura de líneas y dos cambios de orientación. (Foto: AFP)

"Estaba feliz de jugar, simplemente sumar más minutos y disfrutar del último partido del Mundial. Solo ocurre cada cuatro años y, sí, estoy feliz por lo que he aportado, va directo a los libros de historia", señaló el jugador.

Saka destacó los 10 goles anotados en la jornada por ser uno de los juegos con la mayor cantidad de anotaciones desde España 1982 y lo calificó como "un partido divertido".

El inglés Bukayo Saka acumuló 7 pérdidas de balón provocadas, 85 presiones defensivas y 21 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"En la semifinal hay demasiada presión. En este partido había mucha menos. Además, presentamos una alineación diferente, por lo que hubo muchos factores distintos y rendimientos diferentes", concluyó.

*Con información de agencias.