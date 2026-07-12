"Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad", dice Rodri

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El centrocampista y capitán de la selección española, Rodri, se refirió este domingo al joven prodigio de La Roja: Lamine Yamal, cuya actuación en lo que va de Mundial está resultando algo más discreta de lo esperado.

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"Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar, es un jugador que es importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin balón", declaró ante los medios.

España ha cobrado 44 tiros de esquina y acumula un 60% de posesión del balón. (Foto: AFP)

"Es un chico muy inteligente y es verdad que al final tiene 19 años y muchas veces hay que tranquilizarlo en momentos del partido", aseguró Rodri.

"El futbol lo lleva dentro, simplemente es encontrar el momento idóneo y contra Francia esperamos que sea importante para nosotros".

Lamine Yamal ha jugado 454 minutos en la Copa del Mundo 2026 y ha marcado 1 gol. (Foto: AFP)

El equipo dirigido por Luis de la Fuente aspira a clasificarse a la segunda final mundialista de su historia, tras la ganada en 2010 con Vicente del Bosque en el banquillo, y en la que esperaría al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Con solo un gol marcado en la cita de Norteamérica, en la victoria por 4-0 ante Arabia Saudita, Yamal presenta cifras muy alejadas de otras estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Harry Kane.

Rodri acumula 338 desmarques para recibir balón, 5 a la espalda de la defensa, 96 entre líneas y 237 delante de la defensa. (Foto: AFP)

"Sobre Lamine... yo creo que un jugador que en esa Eurocopa (2024) demuestra esa madurez, cuando tienes dos años más no te impresiona tanto lo que es capaz de hacer. Yo a esas edades estaba empezando en el futbol profesional, ni siquiera al máximo nivel", lo alabó Rodri.

"Es un chico muy maduro que todavía tiene fases de mejora en entender el momento del partido, que es normal por la edad, pero todo el mundo ya sabemos el nivel que tiene", concluyó.

*Con información de AFP.