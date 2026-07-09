Justin Bieber se une al histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial

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La FIFA confirmó este miércoles que el cantante canadiense Justin Bieber formará parte del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial.

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Bieber actuará el próximo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final. El artista compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS, en un espectáculo sin precedentes que será transmitido en vivo para millones de espectadores en todo el mundo.

El show, inspirado en el tradicional espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón, busca combinar deporte, música y entretenimiento en uno de los momentos más esperados del torneo.

¡JUSTIN BIEBER SERÁ UNO DE LOS ARTISTAS DE LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO! El cantante canadiense será parte del show de medio tiempo en el MetLife Stadium de New Jersey junto a Madonna, Shakira y BTS.#ESPNMundial pic.twitter.com/NM8PCuM0kg — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2026

Además, tendrá un componente solidario, ya que servirá para impulsar el Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños en distintas partes del mundo.

"La Copa Mundial de la FIFA une al mundo de una manera que nada más puede hacerlo", dijo Bieber tras confirmarse su participación.

pic.twitter.com/F4lv6ET96w — Justin Bieber (@justinbieber) July 8, 2026

La FIFA también anunció que el espectáculo contará con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, la banda británica Coldplay, The Muppets y el coro PS22.

La dirección creativa estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien coordinará un espectáculo que marcará un antes y un después en la historia de las finales mundialistas.