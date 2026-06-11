FIFA obliga a Muni de Mixco a pagar o retirar pantallas gigantes para ver el Mundial

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La Municipalidad de Mixco había planeado transmitir los partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes para que los vecinos pudieran ver los encuentros.

El alcalde de Mixco, Neto Bran indicó por medio de sus redes sociales que, se retiraron unas pantallas gigantes que habían sido colocadas en dicho municipio para transmitir los partidos del Mundial 2026.

Esto se debe a que la FIFA no permite a que se masifiquen las transmisiones del torneo más importante a nivel de selecciones, al menos que pague una elevada multa que es conforme a la cantidad de espectadores.

Según el jefe edil, se deben pagar $2,500 dólares si la cantidad de espectadores es de mil; si son de 1,001 a 3,000 espectadores, el pago es de $4,000; y si esa cifra de espectadores es superior, la multa sería de $6,000.

Bran mencionó que para evitar problemas que incluso podrían involucrar al Deportivo Mixco, el cual participará en la Copa Centroamericana de la Concacaf, ha decidido que se retiren las pantallas gigantes.