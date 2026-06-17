Kane antes del debut: "Vengo de mi mejor temporada"

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El goleador Harry Kane advirtió que llega en "gran forma" al Mundial 2026, tras vivir con el Bayern Múnich su "mejor temporada", y consideró que Inglaterra cuenta con una de sus "mejores oportunidades" de volver a ser campeona.

Los Tres Leones, que ganaron su único Mundial en casa en 1966, debutarán este miércoles ante Croacia en el Grupo L en Dallas, Texas.

Kane atendió a los medios de comunicación junto a su entrenador Thomas Tuchel. (Foto: AFP)

"Vengo de la mejor temporada que he tenido", comentó Kane en conferencia de prensa junto al seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel. "Física y mentalmente me siento en gran forma", agregó el capitán del equipo.

Kane tuvo una descomunal campaña, en la que anotó 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga y 14 en 13 presentaciones de la Liga de Campeones de Europa.

A sus 33 años, el delantero afirma que esta justa mundialista representa la mejor oportunidad de su carrera para conquistar la copa más importante del balompié. (Foto: AFP)

"Es una de las mejores oportunidades que tenemos para ganar. El equipo tiene un gran balance: una mezcla de experiencia, finales internacionales, finales de clubes y grandes jugadores jóvenes", expresó sobre las posibilidades de la selección inglesa.

"Tenemos derecho a soñar", dice Tuchel

Tuchel mostró confianza en las opciones de Inglaterra; sin embargo, pidió calma.

"Tenemos derecho a soñar, pero no podemos delirar", dijo el técnico, quien consideró "un muy difícil comienzo" el partido contra Croacia.

A pesar de haber ganado la Champions League y el Mundial de Clubes, Tuchel ha intentado quitarle presión al equipo declarando que Inglaterra no es candidato al título. (Foto: AFP)

Resaltó la base del mediocampo de los balcánicos con Luka Modric y Mateo Kovacic: "Cuentan con experiencia en grandes torneos".

Tuchel lamentó la lesión del defensor Tino Livramento, sustituido por Trevoh Chalobah. "Tino está, obviamente, muy decepcionado y muy triste", dijo el técnico, quien considera que el jugador deberá cumplir de cuatro a cinco semanas de rehabilitación, un plazo "demasiado largo" para que pudiese mantenerse en el equipo.

Tuchel le restó importancia a las altas temperaturas en la sede de concentración, asegurando que su equipo está completamente adaptado. (Foto: AFP)

"Llamamos a Chalobah como alternativa para jugar en la posición de central y liberar a Jarell Quansah como lateral en los dos costados", explicó.