Kane destaca la "excelente preparación" de Inglaterra para el debut ante Croacia

-

El artillero inglés Harry Kane afirmó que Inglaterra ha disfrutado de una "excelente preparación" de cara al Mundial de Norteamérica 2026, tras el aterrizaje de los Three Lions en Kansas City, su base de operaciones para el torneo.

OTRAS NOTICIAS: Esto le robaron a la selección inglesa en Estados Unidos

Los hombres de Thomas Tuchel llegaron al medio oeste estadounidense el sábado tras una concentración en Florida, donde disputaron dos amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica, con dos victorias.

Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, tras haber estado cerca del título en los últimos grandes torneos.

El capitán inglés aseguró que la preparación para el debut ante Croacia, el próximo miércoles en Arlington, Texas, por el Grupo L, ha sido "de primer nivel".

"La forma en que trabajamos, entrenamos, preparamos los partidos, jugamos y también la unión del grupo, la forma en que volvimos a reconectar", explicó.

"También el descanso fuera de eso, la recuperación. Todo ha estado al más alto nivel, así que sentimos que llegamos a esta parte de la concentración con una gran preparación".

Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el título en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El delantero del Bayern Munich, de 32 años, señaló que ahora en Kansas City el equipo puede "empezar a sentir la verdadera expectación del Mundial".

"Croacia es un equipo difícil", dijo. "Han demostrado, especialmente en los dos últimos Mundiales, que pueden ser uno de los mejores equipos del torneo y tenemos que estar preparados para eso", añadió Kane, quien fue parte del equipo que cayó ante Croacia en las semifinales del Mundial 2018.

Thomas Tuchel confía en que sus seleccionados harán un buen papel en el Mundial. (Foto: AFP)

"Estamos aclimatados. Llevamos bastante tiempo en el país. Han trabajado lo suficiente. Nos hemos expuesto al calor lo suficiente. Estamos en un buen momento", señaló Thomas Tuchel, técnico alemán de Inglaterra.

Los otros seleccionados del Grupo L son Ghana y Panamá.