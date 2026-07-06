Harry Kane califica de "partido loco" la victoria de Inglaterra ante México

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Harry Kane describió como un "partido loco" la victoria 3-2 de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial, un encuentro que clasificó a los ingleses a los cuartos de final tras una noche llena de emociones en el Estadio Azteca.

El capitán de los Tres Leones, autor del tercer gol de su equipo y del sexto en el torneo, reconoció que el triunfo exigió un esfuerzo máximo.

"Tuvimos que luchar y sacar algo de dentro. He estado cantando, casi no puedo hablar. Todo estaba en contra de nosotros, pero encontramos la manera", declaró.

️El Azteca no perdona: Kane ganó el partido, pero perdió la voz pic.twitter.com/Z1eVehuopr — Luciano Sabatini (@lukisabatini) July 6, 2026

Tras el pitazo final, los futbolistas ingleses celebraron junto a su afición al ritmo de Wonderwall, el emblemático tema de Oasis. "Fue increíble, un apoyo alucinante. Me dejan sin palabras", añadió Kane.

Sobre la lesión de Jordan Henderson, quien abandonó el campo en camilla tras impactar contra las vallas publicitarias, el delantero señaló que el mediocampista "está bien" y que el problema parece estar relacionado con un brazo.

Bellingham firmó un doblete y calificó la victoria como la mejor noche de su carrera con Inglaterra. (Foto: AFP)

"Fue un partido caótico"

Por su parte, Jude Bellingham, autor de un doblete, calificó la clasificación como "la mejor noche" de su carrera con Inglaterra.

"Es difícil asimilarlo todo: los goles, los penaltis, la tarjeta roja... Fue un partido caótico", afirmó el mediocampista del Real Madrid, quien también elogió a la selección mexicana.

"Nunca subestimamos a México. Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, pero este equipo demostró carácter y estoy muy orgulloso", concluyó.