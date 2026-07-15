Harry Kane lamenta la derrota ante Argentina: "Estoy destrozado"

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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, expresó su profunda decepción tras la derrota 2-1 frente a Argentina en las semifinales del Mundial, un resultado que dejó a los Tres Leones sin la posibilidad de disputar su primera final desde 1966.

"Estoy destrozado. Destrozado por todos: por el equipo, el cuerpo técnico y los aficionados", declaró el delantero al término del encuentro.

Kane consideró que Inglaterra fue superior durante buena parte del partido, pero terminó cediendo el control después de abrir el marcador con el gol de Anthony Gordon.

Tras el partido, ambos capitanes se encontraron y se demostraron respeto mutuo. (Foto: AFP)

"Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantar el resultado como fuera. A este nivel eso no es suficiente. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo: sangre, sudor y lágrimas. Caer en esta instancia es devastador", afirmó.

El goleador explicó que, tras el 1-0, el equipo perdió intensidad en la presión, lo que permitió la reacción de la Albiceleste.

El 9 se sumó a las labores defensivas tras el tanto de Anthony Gordon. (Foto: AFP)

"En la primera parte y al inicio de la segunda los presionamos muy bien, recuperamos balones y controlamos el partido. Después de nuestro gol, ellos comenzaron a atacar una y otra vez y ya no pudimos igualarlos en la presión", analizó.

Kane, quien suma seis goles en el certamen, aseguró que el plan era buscar el segundo tanto y no defender la mínima ventaja.

"El mensaje era ir por otro gol. Cuando ellos remontaron, intentamos reaccionar, pero no logramos volver a meternos en el partido", lamentó.

Kane consolando a Jude Bellingham tras el silbatazo final. (Foto: AFP)

Tras la eliminación, Inglaterra disputará el partido por el tercer lugar frente a Francia este sábado, mientras que Argentina avanzó a la final, donde enfrentará a España en busca del bicampeonato mundial.

*Con información de AFP