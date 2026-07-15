Lautaro Martínez clasifica a Argentina a la final del Mundial y revela: "Lo soñé"

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Lautaro Martínez no pudo contener las lágrimas tras convertirse en el héroe de Argentina al marcar el gol del triunfo 2-1 sobre Inglaterra, resultado que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial.

El delantero del Inter de Milán reveló que había presentido que sería protagonista de la semifinal. "Lo soñé, te lo juro. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol", expresó emocionado al término del encuentro disputado en Atlanta.

Conmovido, el atacante recordó sus inicios en el futbol y dedicó la clasificación a su madre. "El día que yo me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol, que una final", comentó entre lágrimas.

#FIFAWorldCup Lautaro Martínez: "Estoy muy feliz y muy emocionado por la victoria y por el gol".



"Pensé en mi familia, en mis hijos. Por mis viejos que siempre estuvieron ahí en los momentos difíciles". — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Sobre el desarrollo del partido, el "Toro" consideró que el desgaste físico terminó pasándole factura a Inglaterra. "Ellos se cansaron. Presionaron durante 60 minutos y después, cuando encontraron el gol, se metieron atrás", analizó.

Según el delantero, ese cambio permitió que Argentina encontrara los espacios para remontar el marcador. "Eso nos dio más tranquilidad para mover la pelota, abrir la cancha y al final conseguimos los goles", concluyó.

*Con información de AFP