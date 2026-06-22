Katia García será tercera mujer en pitar en Mundial masculino

-

La árbitra mexicana Katia García hará historia este jueves al convertirse en la tercera mujer en impartir justicia en un partido de la Copa del Mundo 2026. La silbante estará a cargo del duelo correspondiente al Grupo F entre Túnez y Países Bajos, programado para disputarse en Kansas City.

OTRAS NOTICIAS: Shakira asiste al partido de Argentina y Austria en Dallas

Nacida el 1 de septiembre de 1992, García continúa abriendo camino para las mujeres en el arbitraje internacional. Su designación se suma a los precedentes marcados por la francesa Stephanie Frappart, quien dirigió el encuentro entre Alemania y Costa Rica en Catar 2022, y por la estadounidense Tori Penso, encargada recientemente del choque entre República Checa y Sudáfrica en la actual edición del torneo.

La trayectoria de la mexicana incluye importantes hitos, como haber sido la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Oro masculina y la segunda en hacerlo dentro de la Liga MX. Además, formó parte del Mundial Femenino de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Katia Itzel García se convertirá la 3° mujer en ser ÁRBITRA PRINCIPAL de un partido del Mundial masculino.



La mexicana será jueza del Túnez vs Países Bajos del próximo 25 de junio, por la última jornada del Grupo F. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Hx3OUqs2LZ — Mundo Pelota (@mundopelotanet) June 22, 2026

Para el compromiso entre Túnez y Países Bajos contará con el apoyo de la asistente mexicana Sandra Ramírez y del español José Enrique Naranjo, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez desempeñará la función de cuarto árbitro.

Durante la presente Copa del Mundo, Katia García ya había participado como cuarta oficial en los encuentros entre Países Bajos y Japón, Inglaterra y Croacia, así como Estados Unidos y Australia.

Por otra parte, la FIFA también confirmó la designación de Tori Penso para dirigir el partido del Grupo E entre Ecuador y Alemania, que igualmente se disputará el jueves en el New York/New Jersey Stadium.