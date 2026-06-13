Katy Perry, Justin Trudeau y otras estrellas en partido de EE.UU. en el Mundial

-

Katy Perry llamó la atención al asistir al encuentro entre Estados Unidos con Paraguay donde ganó 4 a 1, acompañada de JustinTrudeau.

La cantante y el ex primer ministro de Canadá mostraron su amor en pleno partido dándose muestras de cariño.

El debut de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles y asistieron varias estrellas.

Tom Cruise también fue captado apoyando a su equipo y saludando a los fanáticos.

Katy perry se encargó de encabezar el show inaugural en Estados Unidos del evento, la estrella lució de plateado.

La estrella apareció de la mano de un niño, con quien interpretó una emotiva versión de "Wonder".

David Beckham no podía faltar disfrutando del partido.

Foto: Redes Sociales.

Tom Cruise viendo la Copa del Mundo. Hay algo que no haga bien? pic.twitter.com/REZX0TVOOg — Tour Cinéfilo (@TourCinefilo) June 13, 2026

View this post on Instagram A post shared by Con Pochoclos (@con_pochoclos)