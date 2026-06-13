¿Por qué Salma Hayek participó en la inauguración del Mundial 2026?

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La participación de la actriz mexicana Salma Hayek en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 generó cuestionamientos sobre si había acudido en lugar de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Todo comenzó cuando Hayek se presentó en pleno show para dar inicio a la fiesta deportiva en México, esto generó preguntas pues muchos asumieron que sería Claudia Sheinbaum quien iniciaría el evento.

Foto: AFP.

Durante el encuentro que la mandataria hace con los periodistas, se le preguntó por qué Salma fue la encargada de dar las palabras.

"Yo no decidí eso, fue una invitada de la FIFA y no iba con la representación de la presidenta, claro, es una gran representante de méxico, todos los mexicanos la queremos mucho, ha hecho películas maravillosas, la película que hizo de Frida, colocó a México, es una gran embajadora, la apreciamos mucho, pero en particular en ese evento fue una invitación de FIFA, no es que hubiese representación de los Estados", dijo.

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