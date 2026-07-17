Lugares para ver la final del Mundial FIFA 2026 España-Argentina en Guatemala

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Estos son los lugares donde podrás disfrutar con tus amigos de la final España-Argentina del Mundial FIFA 2026.

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El encuentro entre España y Argentina se jugará el domingo 19 de julio a partir de la 01:00 p. m. hora de Guatemala.

Para disfrutar de la final del Mundial 2026 con amigos y familia en la comodidad de tu hogar, el encuentro de transmitirá en televisión abierta, por canal 11 y en televisión restringida o streaming por Tigo Sports, además de la cadena Fox Deportes.

Restaurantes y lugares para ver la final España-Argentina de la FIFA en Guatemala

1. Monoloco

Se trata de un restaurante deportivo ubicado en Antigua Guatemala y en Ciudad de Guatemala. Es un punto clásico para disfrutar de los eventos importantes.

Direcciones:

En Ciudad de Guatemala: Plaza Obelisco, 16 calle 1-01, zona 10.

En Antigua Guatemala: 5ta Avenida Sur #6, a media cuadra del Parque Central.

Monoloco.

2. Lava Terrace Bar & Burgers

Un sitio especializado en hamburguesas y frituras. Se ubica en la 4a Avenida Norte 3, unidad 8, Antigua Guatemala.

3. Puerta Once

Es un café y restaurante de comida "casual", ubicado en la 1a Calle poniente #11a Antigua Guatemala.

4. La Tasca Madrileña

El sitio se especializa en comida española. Se encuentra en la 5a calle poniente #10 y 6a avenida norte. Es necesario que hagas tu reservación. Llama al teléfono: 7832-5625.

5. Hotel Intercontinental

A través del restaurante "Maya" puedes reservar tu lugar al número 2413-4444, toma nota: es importante que hagas la reservación. El hotel Intercontinental se ubica en la 14 Calle 2-51, Zona 10. Puedes hacer tu reservación al teléfono 502 3055-5512.

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6. Palermo Restaurante

El lugar especializado en comida argentina recibe a los fanáticos de la albiceleste. Tienes Dos locales: Centro Comercial La Estación, Zona 10 y Centro Comercial Fontabella, ​Zona 10.

7. Strikers

Es un bar deportivo ubicado en las instalaciones del Hotel Barceló, en la 7a Avenida 15-45, Zona 9. Puedes disfrutar de la final en su pantalla gigante.

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8. Donde Mikel

Es un sitio especializado en gastronomía vasca, carnes y mariscos. Se encuentra en la 6ta Avenida 13-32, Zona 10.

9. La media Cancha

El restaurante especializado en carne transmitirá el partido de la final. No es necesario que hagas reservación, se atenderá a quienes lleguen. Toma en cuenta que podría llenarse el aforo rápidamente.

Se ubica en la 13 calle 4-71 de la Zona 9 en la Ciudad de Guatemala.

10. Altuna

El histórico restaurante de comida española tradicional en Guatemala, fundado en 1948, famoso por sus platillos de cuchara, paellas, mariscos y carnes transmitirá la final. Es necesario que hagas tu reservación.

Ubicaciones:

Zona 1, Centro Histórico, 5a Avenida entre 12 y 13 calle. Teléfono: +502 2256-7272.

Zona 10, 10a Calle 0-45. Teléfono: +502 2201-2323.

Zona 16, Paseo Cayalá: Distrito Moda. Teléfono: +502 2493-8070.

11. Casa Ariana

El salón de eventos abrirá sus puertas para una tarde especial. Disfruta de un Almuerzo Buffet mientras vive la emoción de la Final del Mundial, ideal para compartir con familia y amigos. Se. ubica en la1 1 calle, Avenida Reforma zona 9.

Te invitan el domingo 19 de julio de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Precio: Adultos Q269 | Niños Q129, toma en cuenta que debes hacer tu reserva al número 5018-4751.

+10% de servicio.

No incluye bebidas adicionales.

12. En los centros comerciales

Algunos lugares como Oakland Mall transmitirán la final en el food court. Acude a tu comercial favorito para más información.