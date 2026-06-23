El "Pasatiempo nacional" que no riñe con el Mundial

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Ya estaba planificado así, pero teníamos que verlo de manera presencial. El béisbol, que mueve multitudes en Estados Unidos, sigue con su temporada regular aunque a pocos metros de sus estadios haya sede mundialista.

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Un día antes de que Messi conquistara Dallas y se convirtiera en el máximo anotador de los Mundiales (por ahora), fuimos a ver un encuentro de béisbol entre los Texas Rangers y los Padres de San Diego.

Afuera del estadio hay un monumento dedicado al pitcher Lynn Nolan Ryan, quien jugó en la MLB 27 temporadas. (Foto: Pedro Mijangos)

La casa de los Rangers, el Globe Life, está a tan solo unos 500 metros del estadio de los Cowboys (de futbol americano), pero que para United 2026 será escenario de 9 encuentros (dos de ellos de Argentina, en fase de grupos).

Así como sucede en Dallas, también pasa en las otras ciudades mundialistas, como Kansas y Filadelfia, que tienen sus enormes complejos deportivos muy cerca. Pero la organización y planeación es gigantesca para que un evento no perjudique al otro.

Hay parqueos enormes, indicaciones por todos lados y procuraron, eso sí, no jugar el mismo día. Pero sí uno antes, o uno después. La oferta deportiva en este país es maravillosa. Incluso, los Knicks de Nueva York, de la NBA, se consagraron campeones ya con el Mundial empezado.

El renovado estadio de los texanos también un centro comercial. Atractivo para ir a ver partidos. (Foto: Pedro Mijangos)

La experiencia

Para comprar las entradas, se entra a una página de Internet y ahí se puede elegir la localidad y el asiento. Para este juego de la campaña regular, lo más barato salía en 382 quetzales (hasta arriba), y lo más caro, cerca del home y de las bancas, costaba unos 3 mil 200 quetzales.

El estadio techado, para beneficio de los jugadores y espectadores, pues la temperatura por estos días supera los 32 grados centígrados. Entonces hay aire acondicionado, para refrescar.

El partido lo ganaron los Rangers, la gente se la pasa bien, porque aunque estemos hasta arriba, hay música, buena comida, concursos y la pantalla gigante que enfoca a todo el mundo.

Hay suveniers todos los gustos, el equipo de los vigilantes usa los colores azul, blanco y rojo para sus uniformes. Como la bandera de Texas. (Foto: Pedro Mijangos)

Que siga el futbol, que siga el beis, que siga la fiesta deportiva para todo el mundo.

Los favoritos

El béisbol es llamado en Estados Unidos el "pasatiempo nacional", porque convoca a millones de espectadores; sus equipos y estadios son parte de su cultura deportiva de este país, pero ha sido desplazado del top 3 de los "gustos", según un estudio reciente. Así queda el listado:

1. Fútbol americano (NFL)

2. Baloncesto (NBA)

3. Futbol / soccer (MLS)

4. Béisbol (MLB)

5. Hockey sobre hielo (NHL)