Koeman reconoce la presión sobre Países Bajos para el Mundial

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El técnico de la selección de Países Bajos, Ronald Koeman, aseguró previo al debut contra Japón que tienen la presión de hacerlo bien, porque son ellos los que ponen la vara alta.

"Aunque nunca hayamos ganado la Copa del Mundo, tenemos la presión de hacer una buena presentación. El listón está en todo lo alto y nosotros mismos lo ponemos ahí. Tenemos que mejorar, pero estamos bien preparados", dijo el técnico durante la conferencia de prensa en el estadio de Texas.

Koeman es el defensa más goleador en la historia del futbol, con más de 190 tantos oficiales. Ahora dirige a su país. (Foto: AFP)

A diferencia de otros estrategas de la jornada, Koeman aseguró que ya tiene la alineación definida. Confirmó que Memphis Depay y Bart Verbruggen han superado sus molestias físicas y están disponibles para sumar minutos. "Memphis está bien, podría incluso comenzar el partido".

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Dijo que no tiene dudas sobre quién cubrirá la portería de la Naranja Mecánica. "Verbruggen puede jugar. Es nuestro portero titular, Flekken el suplente y Roefs el tercero", señaló categóricamente.

Koeman pretende cambiar la historia de su selección. Sueña con levantar la anhelada Copa. (Foto: AFP)

Dallas es una ciudad especial para el estratega neerlandés, porque fue ahí donde se retiró como jugador. Koeman recordó que su último partido fue en el Cotton Bowl. "Perdimos ante Brasil 2-3, con Bebeto y Romario. Tuvimos mala suerte, pero fue un gran partido" dijo a la prensa.

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Ahora, el técnico se ilusiona por dar un buen espectáculo junto a un grupo de comprometidos jóvenes.