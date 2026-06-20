Koeman valora reacción de Países Bajos contra Suecia tras empatar en el debut

-

El seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, expresó este sábado su satisfacción por la goleada 5-1 sobre Suecia y afirmó que su equipo reaccionó de la mejor forma posible tras el decepcionante empate 2-2 en el debut de la Copa Mundial FIFA 2026 contra Japón.

"Estoy muy satisfecho, sobre todo por la forma como jugamos. Estuvimos agresivos sin la pelota y hemos creado muchas ocasiones", declaró Koeman tras el partido en Houston.

El técnico destacó la importancia de sumar los tres puntos tras el empate en el debut contra Japón. "Reaccionamos de la mejor manera posible. Después del empate contra Japón hubo muchas críticas, es normal. Pero hoy demostramos de lo que somos capaces", declaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CRACKS (@cracks_ig)

Para el seleccionador neerlandés, la victoria contra Suecia no es importante sólo por la goleada, sino por la forma cómo se logró. "Así quiero ver a mi equipo. Hemos presionado bien y fuimos peligrosos desde el inicio. Hay un alivio por la victoria, pero también satisfacción por la forma cómo la logramos".

Pese a la goleada, el exdefensa recordó que Países Bajos todavía no está clasificada para la próxima fase. "Dimos un paso importante, pero nada más. Todavía no hemos logrado nada. Este es el nivel que tenemos que mantener, pero no tenemos que pensar más allá del próximo partido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OnsOranje (@onsoranje)

Koeman también destacó la figura del delantero Brian Brobbey, autor de los dos primeros goles de los tulipanes en apenas 17 minutos. "Esto es exactamente lo que quiero ver en un delantero. Tiene unas cualidades enormes. En la acción del primer tanto hay todo lo que quiero ver: fuerza, velocidad y definición", agregó.

Por su parte, Brobbey aseguró que "necesitaba esto", tras haber jugado apenas los últimos minutos en el partido contra Japón. "Siempre trabajo muy duro y hoy pude demostrar lo que puedo aportar al equipo", dijo el delantero del Sunderland inglés.

Por último, Brobbey, de 24 años, resaltó la confianza recibida por parte de Ronald Koeman. "El entrenador siempre creyó en mi y estoy muy contento por poder devolverle esta confianza", concluyó.