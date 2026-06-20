Koné pasa por el quirófano y dice adiós a la Copa Mundial FIFA 2026

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El mediocampista canadiense Ismaël Koné, que sufrió el jueves una grave lesión durante el partido contra Catar en la Copa Mundial FIFA 2026, fue operado de una fractura en una pierna y se perderá el resto de la competición, anunció el viernes la selección coanfitriona.

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"Anoche, Ismaël Koné fue operado con éxito de una fractura de un miembro inferior" (pierna izquierda), escribió la selección canadiense en su cuenta de X.

"Debe recuperarse por completo, pero se perderá el resto de la Copa del Mundo. ¡Volverás más fuerte, Isma!", añadió.

Nathan Saliba muestra la camisola de Koné en muestra de apoyo tras sufrir la lesión. (Foto: AFP)

En el minuto 51 del encuentro del Grupo B disputado en Vancouver, Koné, víctima de un golpe por parte de Assim Madibo (expulsado), se agarró la pierna izquierda, provocando un espanto que recorrió las gradas del BC Stadium.

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Las imágenes fugaces en televisión dejaron entrever la parte baja de la tibia como doblada hacia el interior.

Esta lesión vino a empañar la primera victoria de Canadá en una Copa del Mundo, que, con cuatro puntos, se sitúa al frente del Grupo B y puede aspirar a la clasificación para los dieciseisavos de final.