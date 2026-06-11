Koubek confía en que República Checa está lista para frenar a Son Heung-min

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El seleccionador de República Checa, Miroslav Koubek, aseguró que su equipo está preparado para contener el poder ofensivo de Corea del Sur en el duelo que marcará el debut de ambas selecciones en el Mundial este jueves (8:00 p. m.).

El técnico destacó la calidad de Son Heung-min, capitán y principal figura del conjunto asiático, aunque advirtió que la amenaza surcoreana no depende únicamente del atacante.

"Son es una leyenda del fútbol y sabemos de lo que es capaz, pero Corea del Sur tiene otros jugadores excelentes. Confío en que podremos contenerlos y realizar una gran actuación", afirmó Koubek en conferencia de prensa.

years since we last met in a friendly match in Prague on June 5, 2016 pic.twitter.com/OYiPA9xkX4 — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 10, 2026

El entrenador reconoció además que la adaptación a la altitud de Guadalajara, sede del encuentro, ha representado un desafío para sus dirigidos. Sin embargo, aseguró que el equipo tomó las medidas necesarias para afrontar las condiciones y evitar que este factor afecte su rendimiento.

Koubek también reveló que ya tiene definido el once titular para el encuentro y se mostró optimista sobre la recuperación del delantero Jan Kuchta, quien arrastraba molestias en un tobillo y ha mostrado una notable mejoría en los últimos días.

Our goalkeeping trio during Sunday's training session #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fegNdinpFR — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 7, 2026

República Checa regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006 y buscará comenzar con buen pie su participación en un Grupo A que comparte con Corea del Sur, Sudáfrica y México.