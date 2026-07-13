Mbappé entrena con precaución, pero estará en la semifinal entre Francia y España

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De cara al duelo de este martes contra España, Kylian Mbappé trabajó con precaución en el último entrenamiento de Francia antes de la semifinal del Mundial debido a las molestias que aún arrastra en un tobillo tras el partido de cuartos de final frente a Marruecos, informó L'Équipe.

El capitán de los Bleus recibió un golpe durante ese encuentro y fue sustituido en los minutos finales como medida preventiva. Desde entonces sigue un tratamiento específico y este lunes redujo su carga de trabajo para evitar cualquier riesgo.

Pese a ello, el diario francés asegura que su presencia en el duelo de esta tarde no está en duda. Aunque "Kiki" no llegará en plenitud física, el cuerpo técnico confía en que estará disponible para liderar el ataque francés frente a la selección española.

Se le vio contento trabajando junto a Ousmane Dembélé. (Foto: AFP)

El delantero del Real Madrid atraviesa un gran momento en el Mundial. Con ocho goles, comparte el liderato de la tabla de artilleros con Lionel Messi y se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Didier Deschamps.

El propio seleccionador francés transmitió tranquilidad al ser consultado por el estado de su capitán. "Está bien, al 100 %", afirmó Deschamps.

*Con información de L'Équipe y AFP