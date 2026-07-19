Mundial 2026
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Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro en el Mundial 2026

  • Por Soy502
19 de julio de 2026, 17:38
Kylian Mbappé promedió una velocidad de 5.21 kilómetros por hora y recorrió 66726.57 metros durante su paso por la Copa Mundial de FIFA 2026. (Foto: AFP)

Kylian Mbappé promedió una velocidad de 5.21 kilómetros por hora y recorrió 66726.57 metros durante su paso por la Copa Mundial de FIFA 2026. (Foto: AFP)

Al finalizar la edición 23 de la Copa Mundial de FIFA, el delantero francés Kylian Mbappé fue reconocido con la Bota de Oro por sus 10 goles y 4 asistencias, cifras que le ubicaron como máximo anotador del torneo.

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Mbappé se acomodó en el primer lugar tras una buena actuación en el partido por el tercer lugar del Mundial, frente a Inglaterra. Discutía el liderato con Lionel Messi, sin embargo, el argentino no marcó en el duelo final ante España.

Mbappé registró 250 esprints (arrancadas) y 529 esprints a gran velocidad. (Foto: AFP)
Mbappé registró 250 esprints (arrancadas) y 529 esprints a gran velocidad. (Foto: AFP)

El futbolista galo, estrella del Real Madrid, marcó 2 veces contra Senegal, otras 2 contra Irak, dos más ante Suecia, uno ante Paraguay, otro más a Marruecos y los últimos 2 en el juego por la medalla de bronce, frente a los Tres Leones.

Kylian Mbappé registró 431 desmarques para recibir balón, 191 a la espalda de la defensa, 163 entre líneas y 77 por delante de la defensa. (Foto: AFP)
Kylian Mbappé registró 431 desmarques para recibir balón, 191 a la espalda de la defensa, 163 entre líneas y 77 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

Messi terminó su participación con 8 tantos, seguido por el inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland con 7 dianas, así como el francés Ousmane Dembelé y el también inglés Harry Kane con 6 anotaciones cada uno. 

*Con información de FIFA. 

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