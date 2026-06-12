Lamine Yamal compra en supermercado en EEUU y nadie lo reconoce

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Lamine Yamal se paseó e hizo sus compras en un supermercado en Nashville, Tennessee y nadie lo reconoció.

El extremo derecho en el F. C. Barcelona pasó desapercibido mientras recorría el área, incluso posó para tomarse unas fotos sin ser molestado.

Yamal juega para la Selección Española, quien llegó para hospedarse en la ciudad de Chattanooga.

Por ahora los jugadores están a la espera y el jugador aprovechó para hacerse de productos mientras se queda en el lugar.

El primer partido de España será contra Cabo Verde, el lunes 15 de junio a medio día, hora de Guatemala, desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

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Foto: Redes sociales.

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