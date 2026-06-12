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Lamine Yamal compra en supermercado en EEUU y nadie lo reconoce

  • Por Selene Mejía
12 de junio de 2026, 16:03
Yamal se pasea por las calles sin que nadie lo aborde. (Foto: Redes sociales)

Yamal se pasea por las calles sin que nadie lo aborde. (Foto: Redes sociales)

Lamine Yamal se paseó e hizo sus compras en un supermercado en Nashville, Tennessee y nadie lo reconoció. 

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El extremo derecho en el F. C. Barcelona pasó desapercibido mientras recorría el área, incluso posó para tomarse unas fotos sin ser molestado. 

Yamal juega para la Selección Española, quien llegó para hospedarse en la ciudad de Chattanooga.

Por ahora los jugadores están a la espera y el jugador aprovechó para hacerse de productos mientras se queda en el lugar. 

El primer partido de España será contra Cabo Verde, el lunes 15 de junio a medio día, hora de Guatemala, desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

MIRA: 

Lamine Yamal FIFA Mundial 2026
Foto: Redes sociales.

Lamine Yamal FIFA Mundial 2026 2
Foto: Redes Sociales.

Lamine Yamal FIFA Mundial 2026 2
Foto: Redes Sociales.

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