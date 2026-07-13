Mbappé, de las dudas en el Real Madrid a brillar con Francia en el Mundial

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Kylian Mbappé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la selección de Francia y será una de las principales amenazas para España en la semifinal del Mundial. El delantero del Real Madrid llega al duelo como colíder de la tabla de goleadores, con ocho tantos, igualado con Messi.

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El atacante francés también forma parte de un récord alcanzado por el club blanco durante la Copa del Mundo. Gracias a los 19 goles anotados por futbolistas del Real Madrid en el torneo, la institución española se convirtió en la más goleadora en la historia de los Mundiales, al superar los 18 tantos logrados por Bayern Múnich en 2014 y París Saint-Germain en 2022.

La marca adquiere mayor relevancia porque el Madrid inició el torneo sin jugadores convocados por España, una situación que cambió durante la competencia tras confirmarse el fichaje de Marc Cucurella. Además de Mbappé, Jude Bellingham también ha sido protagonista al aportar seis anotaciones.

Para "Kiki", el Mundial vuelve a ser el escenario ideal. Fue en Rusia 2018 donde se consolidó como una estrella internacional y ahora busca liderar a los Bleus hacia una tercera corona mundial.

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Brilla con Francia, pero dejó dudas en Madrid

El nivel mostrado en Norteamérica contrasta con las críticas que recibió durante la última temporada con el Real Madrid. Parte de la prensa y de la afición consideró que el delantero administró esfuerzos en el tramo final del curso para llegar en plenitud física al Mundial, algo que generó malestar en un club donde la exigencia de ganar títulos es permanente.

En el plano colectivo, el Madrid firmó una campaña decepcionante al quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich y perder tempranamente la pelea por La Liga ante el Barcelona.

El 10 ha sido la referencia ofensiva de Francia en lo que va del Mundial. (Foto: FIFA)

En lo individual, Mbappé mantuvo números sobresalientes: marcó 42 goles en 44 partidos oficiales y terminó como máximo goleador del campeonato español con 25 tantos. Sin embargo, ese rendimiento no fue suficiente para evitar las críticas por la ausencia de títulos.

Durante la temporada también protagonizó momentos de tensión, como cuando cuestionó públicamente su suplencia tras recuperarse de una lesión y reveló que el técnico Álvaro Arbeloa lo consideraba la cuarta opción en ataque. Días después, fue silbado por parte de la afición en su regreso al Santiago Bernabéu.

Además, la gestión de una lesión en la rodilla izquierda generó controversia y alimentó el distanciamiento entre el jugador, el club y los aficionados.

El técnico portugués tendrá la misión de sacar el máximo rendimiento del delantero galo. (Foto: redes sociales)

Mourinho, el nuevo reto

Con el objetivo de revertir la crisis deportiva, el Real Madrid apostó por el regreso de José Mourinho como entrenador. Tras asumir el cargo, el portugués bromeó al decir que esperaba que sus futbolistas fueran eliminados "lo más rápidamente posible" del Mundial para comenzar la pretemporada.

Más adelante, en una entrevista con Vanity Fair, elogió al delantero francés y aseguró que hará todo lo posible por potenciar su rendimiento.

*Con información de AFP