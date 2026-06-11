México rompe la sequía en los partidos inaugurales del Mundial

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La selección de México hizo historia con la victoria que sumó este jueves ante Sudáfrica (2-0), en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. El triunfo no solo significó los tres puntos, sino la primera vez que los aztecas ganan un juego de inauguración en los mundiales.

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Antes de la apertura del Mundial 2026, México había disputado en siete ocasiones el partido que daba inicio a una Copa del Mundo. El balance era negativo, con 2 empates y 5 derrotas. Además de 3 goles a favor y 19 en contra.

¡Triunfo en una atmósfera Incondicional



Nos llevamos los primeros 3 puntos contra Sudáfrica en nuestro debut, en nuestra casa y con nuestra gente.



¡Vamooos! #SomosMéxico pic.twitter.com/ur3o2R9OdW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Los goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez le permitieron a México sumar, tras ocho intentos, su primera victoria en juegos de apertura de los mundiales. Rompiendo así la mala racha de no ganar y también de empezar con buen pie el Mundial donde también es sede.

Así le ha ido a México en los partidos inaugurales: