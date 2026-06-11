México rompe la sequía en los partidos inaugurales del Mundial

La selección de México hizo historia con la victoria que sumó este jueves ante Sudáfrica (2-0), en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. El triunfo no solo significó los tres puntos, sino la primera vez que los aztecas ganan un juego de inauguración en los mundiales.
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Antes de la apertura del Mundial 2026, México había disputado en siete ocasiones el partido que daba inicio a una Copa del Mundo. El balance era negativo, con 2 empates y 5 derrotas. Además de 3 goles a favor y 19 en contra.
Los goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez le permitieron a México sumar, tras ocho intentos, su primera victoria en juegos de apertura de los mundiales. Rompiendo así la mala racha de no ganar y también de empezar con buen pie el Mundial donde también es sede.
Así le ha ido a México en los partidos inaugurales:
- Uruguay 1930 - Francia 4-1 México
- Brasil 1950 - Brasil 4-0 México
- Suiza 1954 - Brasil 5-0 México
- Suecia 1958 - Suecia 3-0 México
- Chile 1962 - Brasil 2-0 México
- México 1970 - México 0-0 Unión Soviética
- Sudáfrica 2010 - Sudáfrica 1-1 México
- United 2026 - México 2-0 Sudáfrica