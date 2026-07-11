Lamine Yamal: "Si ganamos el Mundial, nadie se acordará de si marqué goles"

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Elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) en la victoria 2-1 de España sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial, Lamine Yamal aseguró que su prioridad es aportar al equipo, más allá de si marca goles.

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El atacante del Barcelona reconoció que le gustaría anotar, pero dejó claro que su principal objetivo es ayudar a España a conquistar el título. "Obviamente quiero marcar, pero no salgo al campo pensando en eso. Si ganamos el Mundial, nadie se acordará de si marqué goles. Lo importante es ganar", afirmó.

El joven talento explicó que también puede ser determinante sin aparecer en la lista de goleadores y destacó el trabajo que realiza para generar espacios y facilitar el juego de sus compañeros.

"Somos las MEJORES SELECCIONES DEL MUNDIAL. Desde que empezó el torneo, todos esperaban este partido".



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"Sé que puedo aportar aunque no marque. Con mis movimientos arrastro a muchos rivales, así que hago todo lo posible para ayudar al equipo", comentó.

El extremo recordó que en la Eurocopa 2024, conquistada por España, solo anotó un gol, el recordado tanto en semifinales frente a Francia. En el actual Mundial también suma una diana, conseguida en la fase de grupos ante Arabia Saudita.

"Se ha instalado la idea de que marqué más en la Eurocopa, pero la ganamos con solo un gol mío. Aquí también llevo uno, así que estoy tranquilo", dijo.

“Ningún equipo nos ha jugado de IGUAL A IGUAL. Todos se encierran contra nosotros. Si Francia tiene que TEMER a algún equipo, ES A ESPAÑA”.



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Ahora el conjunto ibérico volverá a enfrentarse a Francia en las semifinales, un duelo que Yamal afronta con confianza y sin temor, recordando que la Roja ha vencido a los franceses en sus dos enfrentamientos oficiales más recientes.

"Hay dos opciones: que ellos lleguen a tres finales seguidas o que nosotros les ganemos tres veces seguidas. Vamos a ver qué ocurre. No tenemos ningún miedo", concluyó.

*Con información de AFP