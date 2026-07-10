Thibaut Courtois no descarta el retiro internacional tras la derrota ante España

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La eliminación de Bélgica en los cuartos de final del Mundial podría marcar una pausa en la carrera internacional de Thibaut Courtois. Tras la derrota 2-1 ante España, el guardameta admitió que analiza tomarse un descanso de la selección.

El arquero del Real Madrid, de 34 años, abandonó el partido en el estadio de Los Ángeles cuando el marcador estaba 1-1 debido a una aparente lesión muscular en la pierna izquierda. Su lugar fue ocupado por Senne Lammens, quien debutó en una Copa del Mundo.

Al finalizar el encuentro, Courtois explicó que su intención es ausentarse de la próxima edición de la Liga de Naciones para recuperarse física y mentalmente, con la idea de regresar en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2028.

Últimatum de Courtois a Bélgica, quiere un descanso para poder seguir... Y el Francia-España, final adelantada del #Mundial2026 para el portero del #RealMadrid



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"Me gustaría tomarme un descanso de la Nations League y volver para las eliminatorias de la Eurocopa. Pero es una decisión que debe tomar la federación. Si no siguen ese plan, quizás hoy fue mi último partido", comentó.

El veterano portero confesó que abandonó el terreno de juego entre lágrimas por la frustración de no poder terminar un partido tan importante, aunque entendió la decisión del seleccionador Rudi García de sustituirlo.

"No estás feliz cuando tienes que dejar unos cuartos de final de un Mundial, pero a veces no puedes cambiar las cosas", dijo.

️ Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026 Apoya al arquero suplente

También respaldó a Lammens, quien terminó involucrado en la jugada del gol decisivo de Mikel Merino. "Para los porteros es una sensación terrible. Es un gran arquero y solo saldrá fortalecido de esto", afirmó.

Finalmente, Courtois elogió a sus rivales y la señaló como una de las principales candidatas al título, al considerar que de la semifinal entre la Roja y Francia saldrá el próximo campeón del mundo.

"España es uno de los favoritos para ganarlo todo. Les plantamos cara mucho más de lo que mucha gente pensaba y estamos orgullosos de eso", puntualizó.

*Con información de AFP