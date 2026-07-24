Lanzan trailer de "Coyote vs. Acme" la película de los Looney Tunes

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"Coyote vs. ACME" es la nueva película de los Looney Tunes por Warner Bros. que promete llevar a la nostalgia

La clásica persecución entre el Coyote por hacer del Correcaminos llega al cine con un giro inesperado: Coyote desea demandar a ACME por daños ya que todos los productos que ha usado para atrapar al Correcaminos no han servido, la historia llegará a los cines a pesar de que iba a ser cancelada.

El Coyote está cansado de que los productos de la marca comercial ACME fallen una y otra vez en sus intentos por atrapar al Correcaminos por ello decidió denunciar que los productos están defectuosos. Kevin Avery es el abogado que llevará su caso enfrentándose a su antiguo jefe (John Cena).

Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) dirige esta película cuya trama se inspira en las clásicas caricaturas famosas en los años 50, 60, 70 y 80.

La controversia de "Coyote vs. ACME"

Warner Bros. Discovery optó por archivar la película cuyo presupuesto de realización estuvo cerca de los 70 millones para obtener un beneficio tributario de unos 30 millones de dólares, una decisión que generó fuertes críticas en la industria.

Luego de esto Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales del proyecto y permitió que la cinta llegara a los cines.

Foto: CBS.

Caricatura "El Correcaminos"

Llamada en su idioma original "The Road Runner Show" era un segmento de los programas Looney Tunes y Merrie Melodies, producidos por Warner Bros. Cartoons.

Fue hecha entre 1949 y 1964. Los producidos a partir de 1965 fueron hechos por DePatie-Freleng Enterprises después de que Warner Bros. cerrara su estudio de animación.

De 1966 a 1968 se emitió en CBS y de 1968 a 1969 se combinó con "The Bugs Bunny Show" para producir "The Bugs Bunny/Road Runner Hour" ('La hora de Bugs Bunny/el Correcaminos').

En 1971 se transmitió por ABC, hasta 1973, cuando se dejó de transmitir debido a sus escenas excesivamente violentas. CBS volvió a adquirir el programa y lo emitió como parte de "The Bugs Bunny/Road Runner Hour" hasta mediados de la década de 1980.

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