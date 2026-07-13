¿Dónde ver las mejores películas de Sam Neill en Guatemala?

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El actor neozelandés Sam Neill falleció a los 78 años y sus personajes serán recordados por muchos. Estas son sus mejores películas.

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Del terror al drama y el cine fantástico, Sam pasó por casi todos los géneros, incluso continuó actuando a pesar de su diagnóstico de linfoma de Hodgkin del cual estuvo en remisión varios años. Su última aparición fue en series como "Apples Never Fall", "Indomable" y "The Last Resort", que se estrenará pronto.

Películas más recordadas de Sam Neill y dónde verlas en Guatemala

Posesión (1981)

Una pareja termina su matrimonio y mientras se va separando ocurren sucesos difíciles de explicar.

Puedes verla en Apple TV.

Jurassic Park (1993)

En la trama de Steven Spielberg interpretó al paleontólogo Alan Grant, quien lucha por sobrevivir cuando un parque temático que revive a las criaturas pierde el control de estas y escapan del recinto. La saga puso al actor en el mapa.

Puedes disfrutarla en Netflix, HBO Max y Amazon Prime.

The piano (1993)

Dirigida por Jane Campion el actor interpreta a Alisdair Stewart, un colono escocés que contrae matrimonio con una mujer muda en la Nueva Zelanda del siglo XIX.

La película obtuvo tres premios Oscar y es considerada una de las mejores producciones de la década de los noventa.

Por el momento no se encuetran en plataformas digitales en Latinoamérica.

En la boca del miedo (1994)

Dirigida por John Carpenter, en la trama John Trent es un cínico investigador que sigue el rastro de Sutter Cane, un escritor que desaparece y que, a través de sus novelas de terror, ejerce un extraño poder sobre sus lectores.

Puedes verla en Prime Video mediante renta digital.

Event Horizon (1997)

La historia de ciencia ficción con elementos de terror, Sam Neill interpreta al científico William Weir. Es el año 2047 y la tripulación de la nave de rescate Lewis & Clark es enviada a investigar la repentina reaparición de la Event Horizon, una nave experimental secreta que desapareció misteriosamente siete años antes mientras probaba un motor revolucionario diseñado para crear agujeros negros y viajar más rápido que la luz.

Puedes verla en Apple TV y alquilarla en Prime Video.

A Cry in the Dark (1988)

Sam Neill y Meryl Streep para cuentan la historia de una pareja que enfrenta un mediático proceso judicial tras la desaparición de su bebé. Basada en un caso real ocurrido en Australia, fue un éxito de taquilla, llevando a Streep a una nominación al Oscar por su actuación.

PUedes verla en Youtube.

Película Completa:

El Hombre Bicentenario (1999)

Con la ayuda de la familia (Sam Neill, Embeth Davidtz) para la que trabaja, un robot (Robin Williams) realiza una búsqueda de 200 años para convertirse en humano. Neill interpreta al señor Richard Martin.

Está disponible en Netflix y Prime Video.

Hunt for the Wilderpeople: A la caza de los salvajes o Caza salvaje (2016).

Una comedia y drama que narra la historia de Ricky Baker (Julian Dennison), un niño huérfano y problemático de ciudad que es enviado a vivir con una pareja en el campo de Nueva Zelanda: la cariñosa tía Bella y el huraño tío Héctor (Sam Neill).

Tras un trágico suceso, Ricky huye al bosque junto con Héctor, lo que desencadena una persecución nacional al creer erróneamente que el hombre ha secuestrado al niño.

Puedes verla en Prime Video.

Thor: love and thunder (2022)

Thor está buscando la paz interior pero la irrupción de Gorr, el asesino de dioses, le obliga a volver al combate. Thor recluta a la Reina Valkiria, Korg y su exnovia, Jane Foster, para que lo ayuden a evitar la extinción de los dioses.

Sam Neill interpreta a un actor asgardiano de teatro. Su personaje es contratado para participar en una obra dentro de la película, donde asume el papel del dios Odín, representando los eventos trágicos de la historia.

La puerta secreta.

Un hombre obtiene una pasantía en una misteriosa empresa londinense con empleados poco convencionales, incluido el carismático CEO que está fusionando estrategias corporativas modernas con prácticas mágicas antiguas.

Sam Neill interpreta a Dennis Tanner, un gerente intermedio y ejecutivo de la misteriosa firma londinense J.W. Wells & Co.

Puedes alquilarla en Prime Video.