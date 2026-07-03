Madre de Larkin Morales pide cambio de jueces en caso contra Carlos Acevedo (videos)

-

La madre de Larkin Morales, el motorista embestido en la zona 9 el pasado 25 de septiembre, pide cambio de jueces en el caso que se sigue en tribunales.

OTRAS NOTICIAS: Apelarán arresto domiciliario concedido a Carlos Acevedo en el caso Larkin

Larkin Morales asistió este día juntos a sus padres a la Torre de Tribunales y desde el lugar, su madre Mónica Cuque Yuman, pidió públicamente, el cambio de jueces que conocen el caso de su hijo, quien fue embestido en la zona 9 capitalina, por el piloto Carlos Acevedo.

El acusado recibió arresto domiciliario el pasado jueves 2 de julio, por parte de la jueza Verónica Ruiz Lau, quien también le impuso una caución económica de Q25 mil. El juicio está previsto para el próximo 25 de julio.

Cuque expresó que su presencia este viernes 3 de julio se debió a que solicita el cambio en mención y "que realmente haya un juez sea implacable".

Además, dijo que se pretende establecer un precedente para todos aquellos casos que se están suscitando en el país, no solo el caso de su hijo, sino de otros que suceden con las mismas características de lo ocurrido el pasado 25 de septiembre.

Mónica Cuque, madre de Larkin Morales pide, públicamente cambio de jueces del caso de su hijo que fue embestido en la zona 9 capitalina. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/H1EEQuW9vN — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 3, 2026

Afirmó que aún cree en el sistema y que este puede aún encauzarse por el camino de "un verdadero juicio justo, público".

"Estoy indignado"

Larkin Morales, por su parte, hizo un llamado a los guatemaltecos, puesto aseguró que se siente "bastante indignado".

Dijo que han ocurrido otros más casos los últimos meses, los cuales calificó de "graves, gravísimos", pero agregó que teme que "la justicia siempre favorezca a los criminales".