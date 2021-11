LeBron James es suspendido un juego tras trifulca en duelo de NBA

El astro LeBron James, de Los Angeles Lakers, fue suspendido por un juego después de protagonizar un violento enfrentamiento con el jugador de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart, informó este lunes la NBA.

EN CONTEXTO: La violenta agresión de LeBron James a un jugador de los Pistons

James fue expulsado por segunda vez en su carrera luego de arremeter con furia contra Stewart durante la victoria de su equipo el domingo ante los Pistons.

Stewart derramó mucha sangre por la lesión facial provocada por un golpe de LeBron y sus compañeros de equipo y el personal debieron sujetarlo repetidamente mientras intentaba enfrentarse al estelar jugador.

De 20 años, Stewart recibió una suspensión de dos juegos por su participación en el altercado.

La NBA dijo que Stewart había recibido una sanción de dos juegos por "intensificar un altercado en la cancha al perseguir repetida y agresivamente a (LeBron) de una manera antideportiva".

Por su parte, la suspensión de LeBron, que le hará perderse el partido de los Lakers contra los New York Knicks el martes, fue por "golpear imprudentemente a Stewart en la cara e iniciar un altercado en la cancha".

El incidente ocurrió con 9:18 minutos restantes del tercer cuarto y los Lakers perdiendo 79-67.

Here’s the full altercation, LeBron James hit Isaiah Stewart with a dirty elbow, and Isaiah Stewart was not happy about it. pic.twitter.com/yFG5jXkSBu — Palace Pistons (@PalaceOfPistons) November 22, 2021

LeBron golpeó con el brazo en la cara de Stewart mientras la pareja luchaba por la posición de un rebote. Ambos jugadores fueron expulsados.

La también estrella de los Lakers, Anthony Davis, dijo más tarde que LeBron había golpeado a Stewart sin querer. Todos en la liga saben que (LeBron) no es un tipo sucio".

Davis añadió que tan pronto como lo hizo, LeBron trató de disculparse.