Por lesión, Messi no está para 90 minutos, estima La Volpe

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El entrenador Ricardo La Volpe estima que Argentina tiene oportunidad de revalidar su título mundial en Norteamérica 2026, pero alerta sobre el ahora veterano astro Lionel Messi. "No creo que esté para 90 minutos", dice a la AFP.

La lesión en la pierna izquierda del capitán Albiceleste, que cumple 39 años el 25 de junio, en pleno Mundial, ya es una señal.

Lionel Messi disputará su sexto Mundial, convirtiéndose en uno de los primeros futbolistas en lograr esta marca.

Y La Volpe, campeón mundial con Argentina en 1978 como tercer portero del equipo dirigido por César Luis Menotti, estima que al seleccionador Lionel Scaloni se le acaba el tiempo para conseguir un reemplazo.

"Hay que encontrar un jugador que tenga desequilibrio, pase de gol y definición", dijo el legendario entrenador que hoy se desempeña como comentarista en la televisión.

Con los dos partidos preparatorios que Argentina tiene por delante, contra Honduras e Islandia, La Volpe espera "ver con quién está trabajando ya Scaloni".

"¿Quién va a ser ese jugador importantísimo?", insiste.

La situación con Messi, aclara, no reduce las posibilidades de la Albiceleste de revalidar el título conquistado en Catar 2022, aunque ve serios contratiempos para ello en la subcampeona Francia, en España y Portugal.

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"Argentina sabe salir jugando, sus volantes te desgastan tirando paredes y rompen las líneas con pases profundos que duelen", comenta. "Tiene un mediocampo con muy buen pie y laterales que imponen peligro en las transiciones".

La Volpe cree que Julián Álvarez es ideal para las aspiraciones argentinas: "Por el pique y la movilidad que tiene, no le puedes jugar mano a mano".

Con 22 años en su primera cita mundialista, "La Araña" pasó de ser suplente a convertirse en una pieza inamovible del cuadro titular de Lionel Scaloni.

Seis argentinos

Seis entrenadores argentinos estarán en el banquillo en el Mundial 2026, incluido Scaloni.

"Es más vistoso, arriesga más", dice La Volpe del actual seleccionador, que lo ubica en el estilo de Pep Guardiola.

Debido a la extrema exigencia de la temporada europea, Scaloni y sus colaboradores determinaron un riguroso plan de contingencia.

Destaca también la gestión de Gustavo Alfaro al frente de Paraguay. "Es un gran técnico", dice. "Ojo con Paraguay, es un equipo difícil con jugadores fuertes en la marca y, cuidado, porque contragolpea bien".

Resalta la "disciplina táctica" de Marcelo Bielsa con Uruguay y lamenta que Mauricio Pochettino no haya podido conquistar el vestuario de Estados Unidos.

Considera que Néstor Lorenzo y Sebastián Beccacece afrontan un panorama similar con Colombia y Ecuador: "tienen grandes jugadores, pero... diría yo que no tienen en la cabeza la obligación de salir campeones".

Marcelo Bielsa dirigió a Argentina en el Mundial Corea-Japón, quedando eliminado en la fase de grupos.

Corazón mexicano

Avecindado en México desde 1979 y seleccionador del Tri en el Mundial de Alemania 2006, donde el combinado azteca fue eliminado por Argentina en octavos de final, La Volpe vaticina que el coanfitrión del Mundial 2026 gana el Grupo A.

"Va a tener ventaja con el estadio lleno a su favor", aunque advierte sobre los gritos homofóbicos de los aficionados que ya le costaron a México dos multas por parte de la FIFA luego de partidos en 2024.

México quedó ubicado en la cabeza del Grupo A, compartiendo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

"Nos falta fluidez futbolística, más transición y mayores variantes" y "si las cosas no están bien, podríamos escuchar el famoso grito. Esperemos que lo olviden porque te suspenden el partido", añade.

La Volpe centra su análisis de México en el mediocampista Gilberto Mora, la promesa del Tri, y consideró que tiene potencial para brillar en el Mundial 2026 "como enganche" y "no como volante".

Mora "tiene gol y pase para gol", explica. "No me gustaría desgastar a Mora físicamente jugando atrás. Yo lo veo como juega un Messi, como juega un James, allá arriba".

Gilberto Mora hace historia al ser convocado por la Selección Mexicana y convertirse en el futbolista más joven de la Copa del Mundo 2026.

Mora tendrá 17 años y 240 días de edad en el partido inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca. Es el más joven de los 1,248 futbolistas convocados al Mundial 2026.

"Ya viene demostrando en primera división, no estamos inventando con un pibito (adolescente)", remata La Volpe, que en su paso por la selección mexicana impulsó jóvenes promesas como los históricos Guillermo Ochoa, quien asistirá a su sexta convocatoria mundialista, y Andrés Guardado en Alemania 2006.