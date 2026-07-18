Lionel Messi y una final para cerrar su obra cumbre con Argentina

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Cuando muchos pensaban que sería un actor secundario, Lionel Messi ha agigantado su leyenda y relucido su zurda de oro en United 2026. En el que debe ser su último adiós en una Copa del Mundo, el pequeño genio está a 90 minutos de alcanzar su segunda estrella.

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Para el resto de futbolistas, los 39 años son sinónimo de retiro. Pero el "10" ha demostrado en Norteamérica que es el primero de los inmortales de una Argentina que ha vuelto del mundo de los muertos una y otra vez.

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Después de alzar el trofeo dorado en Catar en 2022, el astro argentino abrió la puerta de la incertidumbre sobre su participación en la actual competición, debido a su edad. Pero en plena Copa se acercó a los cuarenta años con un nivel cercano al que lo sentó en la mesa de los más grandes en el FC Barcelona.

A pesar de que el planeta se ha rendido ante sus pies, Messi promete que esta será su última participación. "No, no, ya eso sí que no", dijo el astro al descartar su aparición en la próxima copa, donde Argentina albergará uno de los primeros partidos.

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En esta Copa, Messi alcanzó las 21 dianas en Mundiales y completó 9 juegos consecutivos anotando en el certamen, algo sin precedentes. Pero los números parecen poca cosa al lado de las exhibiciones que ha brindado en la recta final de su asombrosa carrera.

"¿Qué más tiene que hacer para ser considerado el mejor de la historia?", preguntó el técnico argentino, Lionel Scaloni, incapaz de encontrar más palabras para describir a su capitán: "leyenda", "historia", "el mejor futbolista que ha visto el mundo".

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Por los azares del destino, el ocho veces Balón de Oro buscará el bicampeonato en el MetLife Stadium, el recinto en donde hace una década anunció su retiro de la selección tras perder ante Chile su segunda final de Copa América consecutiva.

Regresó dos meses después para intentar conquistar a un pueblo que, derretido por el recuerdo de Diego Maradona, por años lo sintió lejano y lo criticó sin tregua.

Desde entonces, pasó de ser un hombre determinante pero silencioso, a asumir la cinta de capitán y el liderazgo de unos albicelestes que lo rodearon y le hicieron saber que era su número uno.

*Con información de AFP