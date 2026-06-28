Scaloni asegura que Argentina llega en gran momento a los dieciseisavos

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La victoria 3-1 sobre Jordania dejó satisfecho al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien destacó el rendimiento de varios de sus jugadores.

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El estratega aseguró que el equipo llega en buen momento al inicio de la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Las sensaciones son buenas. Sobre todo por Giovanni Lo Celso, que no pudo estar en el anterior Mundial, y por Lautaro Martínez, que no había hecho gol. Se dio una noche buena. Estoy contento y ahora se viene lo bueno", afirmó el técnico tras el encuentro.

Uno de los protagonistas de la noche fue Lo Celso, autor del primer gol con un tiro libre. El mediocampista del Betis celebró haber marcado en su debut mundialista, luego de perderse Catar 2022 por lesión.

Al final, Scaloni dio ingreso a Messi, quien marcó un gol. (Foto: AFP)

"Siento una emoción grande por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Fue una noche completa", expresó el volante argentino.

Lo Celso también elogió a Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y anotó de tiro libre su sexto gol del torneo. "Estoy feliz por él. Volvió a marcar, está feliz y enchufado, y nosotros empujamos de atrás", comentó.

Argentina, que finalizó como líder del grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo 3 de julio en los dieciseisavos de final.