Lionel Scaloni, centenario ante Cabo Verde y renovación a la vista con Argentina

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Pleno de victorias, Lionel Messi agrandando su leyenda y un cuadro prometedor en las fases de eliminación directa. Argentina es todo felicidad en la Copa Mundial FIFA 2026 y quiere asegurar ya la continuidad del proyecto de Lionel Scaloni, que cumplirá 100 partidos en el banco ante Cabo Verde.

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El seleccionador, de 48 años, ha sido el inesperado guía de un ciclo dorado para Argentina.

Asumió de forma interina en septiembre de 2018, sin experiencia como entrenador, y ya tiene en su palmarés dos títulos de Copa América (2021 y 2024), uno de la Finalissima (2022) y, por encima de todos, el de campeón mundial de Catar 2022.

Cuando Messi alzó el trofeo al cielo en el estadio Lusail, en Doha, Argentina acabó con una espera eterna desde el triunfo del equipo de Diego Maradona en México 1986, del cual se cumplen exactamente 40 años este lunes.

Scaloni, que fue siete veces internacional y jugó el Mundial de Alemania 2006 junto a un juvenil Messi, había sido asistente de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, cuando Argentina cayó en octavos de final en el recorrido más corto de la Pulga en un Mundial.

Lo que debía ser un interinato de seis meses fue evolucionando hacia la llamada Scaloneta, la selección más exitosa del planeta en esta década.

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En sus 99 partidos al frente de la Albiceleste suma 72 victorias, 18 empates y 9 derrotas, además de haber logrado una racha de 36 juegos sin perder entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

La semana pasada admitió que no esperaba alcanzar este hito pero, enfocado en la pugna por el bicampeonato, no piensa todavía en cómo será recordado su paso por la Albiceleste.

“ La verdad es que 100 partidos nunca en mi vida lo pensé ” Lionel Scaloni, DT de Argentina

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) está tan satisfecha con la labor de Scaloni que, de acuerdo con medios locales, ya inició las negociaciones para extender por cinco años el contrato que expira el 31 de diciembre.

El timonel, que en noviembre de 2023 amagó con un dar un paso al costado tras ganarle a Brasil en el Maracaná por las eliminatorias sudamericanas, mostró el mes pasado su predisposición a renovar aunque no fuera su prioridad.