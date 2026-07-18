Lionel Scaloni, previo a la final: "De España me preocupa todo"

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este viernes que le "preocupa todo" de España, su rival en la final del Mundial 2026 el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

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El entrenador albiceleste, que busca su segunda estrella consecutiva, tras la ganada en Catar 2022, destacó el buen fútbol de la Roja y su apuesta por controlar el balón.

"Es un gran equipo, es una gran selección y que viene haciendo una etapa con Luis (de la Fuente, el DT) muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo", dijo Scaloni en la rueda de prensa oficial en Nueva York antes de la final.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Agradecimiento eterno de parte del cuerpo técnico a estos jugadores. No es fácil competir durante tantos años a este nivel, es algo maravilloso. Ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos". pic.twitter.com/tYq1ZrfLNP — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 18, 2026

"Intentamos hacernos fuertes con la pelota y en eso es verdad que somos similares, así que esperemos que el domingo sea un buen espectáculo y, sobre todo, para que la gente lo disfrute y sea un buen partido de futbol", agregó.

Scaloni se enfrentará a De la Fuente, su profesor en el curso de entrenador de la federación española de futbol.

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Ambos se reencontraron en un evento pago con hinchas en Manhattan, un acto inusual en una Copa del Mundo, pero habitual en las competiciones estadounidenses, previo a la conferencia de prensa del timonel sudamericano.

"Hablamos, no te voy a decir lo que le dije porque estábamos en una situación surrealista ahí en medio de un... Pero esto tiene este fútbol que estamos viviendo y nada, que fui ahí porque iba a ir él y por eso fui, si no...", sostuvo.

"La leyenda es él"

Scaloni volvió a tener palabras elogiosas para Lionel Messi, capitán y alma de la selección argentina, que ha dicho que esta es su última Copa del Mundo.

El 10 es el goleador del certamen con ocho goles, los mismos que el francés Kylian Mbappé. Al final de la dramática victoria en semifinales, el astro abrazó a su DT y le dijo "historia pura".

“ Haber podido llegar a una final como ha llegado él en el momento que está, con sus 39 años, yo creo que es algo increíble ” Lionel Scaloni, DT de Argentina

"Por eso yo decía que lo disfrutemos", porque después pasa lo de Diego Maradona, que "a los 20 años o 10 años lo extrañamos, bueno, a él todavía lo tenemos acá y tenemos que valorar lo que hace, y la historia y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos".

Scaloni también aseguró que preparan la final de la "misma manera" en que alistan cualquier partido y que incluso evitan pensar en la relevancia del encuentro para concentrarse mejor.

*Con información de AFP