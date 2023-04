¡En vivo! Hombre intenta robar a streamer mientras transmitía desde su carro (video)

La reconocida streamer española, Lluna Clark, subió un hilo en Twitter donde contó cómo fue víctima de un intento de asalto mientras transmitía en vivo.

"Hoy me han intentado robar en directo", así comienza el hilo de Twitter que ya alcanzó las 707 mil reproducciones. La joven se encontraba con cámara encendida cuando una persona le abre la puerta del carro e intenta llevarse su mochila.

Cuando el sujeto se da cuenta que ella se encontraba en un "en vivo" se disculpa. Ella dice que no le ha dado tiempo de pensar, pues luego de gritarle solo le pidió que cerrara la puerta, bastante tranquila.

Hoy me han intentado robar en directo, todavía estoy procesándosela información. Si no fuera por el chat no me doy ni cuenta,me han avisado y cuando me he girado he visto. Un señor dentro de mi coche con mi mochila en la mano. — Lluna Clark (@LlunaClark) April 19, 2023

La víctima se dio cuenta de lo que ocurría gracias a que sus seguidores le escribieron por el chat. Cuando Lluna lo enfrentó, el hombre se fue, para luego regresar pidiéndole disculpas.

"Te he intentado robar porque pensé que eras extranjera", se excusa el hombre.

Ella de inmediato le explica que es española. Sin embargo lo extraño es que el personaje sí es extranjero.

Horas después colocó una denuncia. También agradeció a los seguidores que estuvieron durante la transmisión porque de no ser así, su reacción habría sido diferente.

Primera parte del video:

No se por que cojones le digo que cierre la puerta tan tranquila, me jode que reacciono súper lento. pic.twitter.com/XktNmkZa0l — Lluna Clark (@LlunaClark) April 19, 2023

Segunda parte: