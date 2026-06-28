Una lluvia de goles y récords en la fase de grupos del Mundial

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La fase de grupos del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, dio lugar a una fiesta de goles: 215 en 72 partidos, lo que supone una media de 2,99 por encuentro. El ratio más alto para una Copa del Mundo desde la década de 1950.

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En Catar, a finales de 2022, la media al término de la fase de grupos fue de 2,44 goles por juego (2,69 en el conjunto del torneo).

De hecho, el trofeo al máximo goleador, a menudo relegado a un segundo plano, ya ha dado lugar a un duelo electrizante entre los mejores delanteros del planeta.

Lionel Messi encabeza la carrera por la Bota de Oro con seis goles en tres partidos, por delante de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinicius y Erling Haaland, que suman cuatro cada uno.

Messi aspira a ganar por primera vez la Bota de Oro del Mundial. (Foto: AFP)

El viejo récord de 13 goles en una sola edición, establecido en 1958 por el francés Just Fontaine, parecía inalcanzable, pero podría caer.

Hablando de goles, destaca que la anotación en propia puerta del tunecino Ellyes Skhiri a los tres minutos contra Países Bajos, ganadores 3-1 el 25 de junio, es el duodécimo tanto en propia portería de este Mundial 2026, igualando el récord establecido en Rusia 2018.

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Por otro lado, el exguardameta inglés Joe Hart considera que el balón oficial del Mundial 2026, la Trionda, es difícil de dominar, especialmente cuando se golpea plano. "Llega a los jugadores un poco más rápido de lo que parece en el momento del disparo", afirmó.