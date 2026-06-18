Detienen a trabajador por rentar su acreditación para el Mundial 2026 en México

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Un joven de 24 años que labora en el área de restaurante del Estadio Ciudad de México ponía en renta su acreditación para ingresar a los partidos del Mundial United 2026.

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La policía de México dijo este miércoles que detuvo a un hombre acusado de rentar su acreditación para ingresar a los partidos del Mundial de la FIFA 2026 que se celebran en la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México dijo en un comunicado que el hombre de 24 años ofrecía su acreditación en renta a través de redes sociales.

Se trata de Armando "N", quien es un trabajador del área de restaurante del Estadio Ciudad de México.

Las autoridades locales identificaron al detenido como Armando "N". (Foto: Redes sociales)

Los policías lo detuvieron tras recibir la denuncia de un representante de "los organizadores del Mundial de Fútbol", quien había detectado distintas publicaciones en redes sociales en las que el hombre promovía su acreditación para permitir el acceso a los partidos.

"La persona acudió al lugar para reactivar su pase, por lo que el personal de la organización lo retuvo" y posteriormente fue detenido, dijo la dependencia.

La policía no especificó qué tipo de acreditación tenía el hombre ni los cargos que enfrentaría.

El joven ponía a la renta su acreditación para ingresar a los partidos del Mundial 2026. (Foto: Redes sociales)

*Con información de AFP