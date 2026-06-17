Mundial 2026
  • Trending

Selección inglesa viaja en avión usado para deportar guatemaltecos

  • Por Selene Mejía
17 de junio de 2026, 14:43
El equipo británico viaja en el mismo avión usado para traslado de migrantes. (Foto: AFP)

El equipo británico viaja en el mismo avión usado para traslado de migrantes. (Foto: AFP)

La selección de Inglaterra se trasladó en un avión charter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usado para vuelos de deportación a guatemaltecos.

OTRAS NOTICIAS: Selección de Alemania encuentra serpiente en pleno entrenamiento del Mundial

El medio británico Daily Mail publicó que la selección de Inglaterra se trasladó de Florida a Kansas City en una aeronave de GlobalX, contratista de ICE, que normalmente sirve para operaciones de traslado de migrantes de Guatemala, Honduras, México, Haití y Venezuela.

Mundial 2026, FIFA, Selección inglesa, avión deportados, guatemaltecos 2
Así son los traslados de migrantes. Foto: AFP.

Entre los traslados hechos en los últimos días se incluyó uno a Guatemala desde Alexandria, Luisiana, donde ICE administra un centro para personas sujetas a procesos de deportación.

Debido a que la selección debe trasladarse a varios lugares mientras juega en la Copa del Mundo, como Dallas, Boston y Nueva Jersey eligió este medio para hacerlo.

Recientemente la selección sufrió el robo de sus implementos deportivos para los ensayos.

Con información de The Daily Mail. 

Mundial 2026, FIFA, Selección inglesa, avión deportados, guatemaltecos 2
Así son los aviones. Foto: AFP.

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar