Selección inglesa viaja en avión usado para deportar guatemaltecos

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La selección de Inglaterra se trasladó en un avión charter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usado para vuelos de deportación a guatemaltecos.

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El medio británico Daily Mail publicó que la selección de Inglaterra se trasladó de Florida a Kansas City en una aeronave de GlobalX, contratista de ICE, que normalmente sirve para operaciones de traslado de migrantes de Guatemala, Honduras, México, Haití y Venezuela.

Así son los traslados de migrantes. Foto: AFP.

Entre los traslados hechos en los últimos días se incluyó uno a Guatemala desde Alexandria, Luisiana, donde ICE administra un centro para personas sujetas a procesos de deportación.

Debido a que la selección debe trasladarse a varios lugares mientras juega en la Copa del Mundo, como Dallas, Boston y Nueva Jersey eligió este medio para hacerlo.

Recientemente la selección sufrió el robo de sus implementos deportivos para los ensayos.

Con información de The Daily Mail.