Messi celebra el pase de la Albiceleste a la final: "Nunca dejamos de creer"

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Tras derrotar a Inglaterra 2-1, Lionel Messi, quien dio dos asistencias para el triunfo, celebró la clasificación de Argentina a la final del Mundial y destacó el carácter de un equipo que, una vez más, respondió en un momento decisivo.

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas", afirmó el capitán de la Albiceleste, que buscará defender el título conquistado en Catar 2022 este domingo frente a España.

Sobre el triunfo ante los Tres Leones, el 10 reconoció que tenía un significado especial por la histórica rivalidad entre ambos países, aunque evitó ir más allá.

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La cara de todos nosotros cuando hace algo que parece de otro planeta pic.twitter.com/rt6wBCDJoq — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

"Vivimos sensaciones especiales. Sabíamos que no era una victoria más, era un triunfo que el pueblo argentino quería y nosotros también. Sin mezclar nada, no deja de ser un partido especial", comentó.

El delantero del Inter Miami destacó la reacción del equipo tras verse en desventaja. "Lo fuimos a buscar cuando el partido se había puesto feo. Nunca dejamos de creer ni de intentarlo con nuestro juego. Los metimos contra su arco y la felicidad es enorme", expresó.

MESSI SOBRE ESPAÑA EN LA FINAL



️"Una Selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una Selección que conozco bien"



️"Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo. Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo así que un partido especial.… pic.twitter.com/DWYhUfOc0k — mattsalic (@mattsalic) July 15, 2026

La "Pulga" también valoró que Argentina vuelva a pelear por el título mundial. "Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores", dijo, al tiempo que pidió a los aficionados disfrutar el momento.

“DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN, A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA”.



Lionel Messi, para todos. pic.twitter.com/NIxEN3JLWE — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Para el capitán, la fortaleza del grupo ha sido determinante durante los últimos años. "Este grupo, cuando está unido, siempre da un plus. Ya no le debe nada a nadie, siempre dio el máximo y le regaló muchísimas alegrías al pueblo argentino", matizó.

De cara a la final del domingo frente a España, el 10 cerró con un mensaje de serenidad: "Como siempre, ahora será lo que Dios quiera".

*Con información de AFP