Néstor Lorenzo: "La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos"

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El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, celebró este viernes como un "partidazo" el triunfo 1-0 de los suyos ante Ghana para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

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"La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos. Es un logro muy importante para nosotros, pero ya toca pensar en lo que viene, no hay mucho tiempo para festejar, el Mundial es corto", celebró el técnico en declaraciones a la transmisión oficial del partido, jugado en Kansas City.

Colombia have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Lorenzo, sin embargo, reconoció que faltó mayor precisión de cara al gol: "En algún momento nos metimos un poquito atrás y nos complicaron un poquito. Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos".

Colombia generó oportunidades para ampliar la diferencia, en particular una clara ocasión de Luis Díaz, aunque le faltó acierto.

"Él vive del gol. Es normal fallar, pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas. ¡Esperemos!", dijo Lorenzo sobre Díaz.