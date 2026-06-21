Luis Díaz entrena con normalidad y estará disponible para Colombia ante RD del Congo

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La selección de Colombia recibió una noticia alentadora de cara a su segundo compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Luis Díaz entrenó con normalidad este viernes en Guadalajara, luego del golpe sufrido durante la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.

El delantero del Bayern Múnich terminó con molestias en una pierna tras el encuentro del miércoles, pero se mostró recuperado y trabajó junto al resto de sus compañeros en una sesión enfocada en ejercicios con balón.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo lideran el grupo K con tres puntos, seguidos por Portugal y la República Democrática del Congo, ambos con una unidad. Uzbekistán cierra la clasificación sin puntos.

El cuadro cafetero enfrentará el próximo martes (8:00 p. m.) al conjunto africano con la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Un triunfo le permitiría llegar con mayor tranquilidad al cierre de la fase de grupos frente a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

Luis Díaz cumpliendo el sueño de niño, anotar su primer gol en una Copa del Mundo. #ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/X8v40qmcC4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 21, 2026

El plantel sudamericano continuará su preparación este sábado con una práctica a puerta cerrada para afinar aspectos tácticos.

El domingo abrirá parte de su entrenamiento a los medios de comunicación y el lunes Lorenzo comparecerá en conferencia de prensa en el estadio Guadalajara, sede del encuentro ante la RD del Congo.