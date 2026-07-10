La Selección no clasificó, pero Guatemala siempre está

La alegría de la afición guatemalteca también se deja sentir en las sedes mundialistas. Este jueves encontramos a dos familias y un esquipulteco que nos saludaron y contagiaron con su buena onda.
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Entre la marea de franceses y marroquíes vimos camisolas de la Selección y de inmediato nos acercamos para platicar con ellos.
Primero, con una familia de retaltecos, pero que viven desde hace algunos años cerca de Boston. El padre de familia, Carlos López, contó que viajaron unas "buenas horas" para llegar a tiempo a ver la victoria de Francia, pero que era una oportunidad de oro para disfrutar al menos un partido de United 2026.
Luego, otra bandera azul y blanco. Herbert Duarte, oriundo de Esquipulas, quien se sumó al grito de "Guate, Guate... Guate". Nos contó que ahorró por más de seis meses para comprar sus boletos. Y, aunque sus amigos ya no se animaron a la travesía, él sí cumplió y viajó desde Chiquimula hace unos días.
"Acá estoy, lástima que nuestra Selección no clasificó, pero aquí los estamos representando", dijo sonriendo Herbert.
Y previo a ingresar al estadio, de nuevo una familia con identificativos guatemaltecos. Pero esta vez, mezclado con polaco y dominicano. Sí, don Alfredo relató que se casó con una polaca y que ella tiene una medio hermana dominicana; por eso se llevaron hasta los sobrinos. Pero que si los patojos tienen que elegir con quién jugar en el futuro, dirían: Guatemala.